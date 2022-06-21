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FETÖ’nün yalanına tüm servetini kaybetti! Mühendis Ceren Ataman telefonla dolandırıldı

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Giriş: 21.06.2022 12:52
Telefon dolandırıcılarının ağına bu kez yüksek mühendis ceren ataman takıldı. Adınız FETÖ operasyonuna karıştı yalanına kanan ataman, 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin Euro nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda ziynetini kaptırdı. Soluğu karakolda aldı. Çetenin, başka vurgunlar da yaptığı da ortaya çıktı.
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