FETÖ’nün yalanına tüm servetini kaybetti! Mühendis Ceren Ataman telefonla dolandırıldı

Telefon dolandırıcılarının ağına bu kez yüksek mühendis ceren ataman takıldı. Adınız FETÖ operasyonuna karıştı yalanına kanan ataman, 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin Euro nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda ziynetini kaptırdı. Soluğu karakolda aldı. Çetenin, başka vurgunlar da yaptığı da ortaya çıktı.

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