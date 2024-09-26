26 Eylül 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
FETÖ’nün TSK’ya sızma şifreleri ifşa oldu! “8-9-0-7” rakamlarına bakarak öğrenci aldılar
FETÖ soruşturmasında itirafçı olan gülhane tıp akademisi doktorlarından Ömer isimli binbaşı FETÖ'cü, örgütün "şifreli kod" sistemini deşifre etti. Öğrenci sınav giriş kağıdının sağ üst kısmındaki barkodda yer alan rakamların ne anlama geldiğini anlattı. FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "8-9-0-7" rakamlarını kullanarak sızdığı ortaya çıktı.