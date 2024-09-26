FETÖ’nün TSK’ya sızma şifreleri ifşa oldu! “8-9-0-7” rakamlarına bakarak öğrenci aldılar

FETÖ soruşturmasında itirafçı olan gülhane tıp akademisi doktorlarından Ömer isimli binbaşı FETÖ'cü, örgütün "şifreli kod" sistemini deşifre etti. Öğrenci sınav giriş kağıdının sağ üst kısmındaki barkodda yer alan rakamların ne anlama geldiğini anlattı. FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "8-9-0-7" rakamlarını kullanarak sızdığı ortaya çıktı.

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