07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.02.2020

FETÖ'nün siyasi ayağı kim? CHP FETÖ ile söylem birliği yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber'de canlı yayınlanan Toplumsal Hafıza programına konuk olarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında yapılan suç duyurusu ile ilgili açıklama yapan Ünal, "İlker Başbuğ'un çok çirkin bir ithamda bulundu. Burada asıl mesele Türkiye'nin vesayeti bertaraf etmiş olmasına rağmen, vesayetçi aklın vesayetçi zihin yapısının bugün hala varlığını sürdürdüğünü görmek gerçekten acı. Bu çirkin ithama dönük Ahmet Aydın, Bekir Bozdağ ve Mustafa Elitaş gerekli girişimlerde bulundular." dedi. Ayrıca son dönemlerde sistematik ve bilinçli bir şekilde gündeme getirilen "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarına da değinen Ünal, "15 Temmuz'un perde arkasına bakmak gerekiyor. FETÖ'nün organize suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra kim hangi pozisyonu aldı bunlara bakmak gerekir. FETÖ'nün gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra FETÖ'nün sözcülüğünü yapan, aynı paralelde argüman oluşturup konuşanlar kimler bunlara bakmak gerekir. Eğer birileri siyasi ayak arıyorlarsa bu yapının gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra bu yapıyla beraber kim aynı pozisyonu aldıysa FETÖ'nün siyasi ayağı odur." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FETÖ'nün siyasi ayağı kim?
FETÖ'nün siyasi ayağı kim?
Çin'deki Türk öğretmen son durumu A Haber'e anlattı
Çin'deki Türk öğretmen son durumu A Haber'e anlattı
Tevfik Göksu'dan ulaşıma yüzde 35 zam tepkisi
Tevfik Göksu'dan ulaşıma yüzde 35 zam tepkisi
Uzman isim değerlendirdi: Uçak kazasında ihmal mi vardı?
Uzman isim değerlendirdi: Uçak kazasında ihmal mi vardı?
Bakan Koca'dan flaş 'Çin kararı' açıklaması...
Bakan Koca'dan flaş 'Çin kararı' açıklaması...
AK Partili vekillerden Başbuğ hakkında suç duyurusu
AK Partili vekillerden Başbuğ hakkında suç duyurusu
İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! İşte yeni zam tarifesi
İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! İşte yeni zam tarifesi
Erdoğan tek kelimeyle oyunlarını bozdu!
Erdoğan tek kelimeyle oyunlarını bozdu!
Ekipler alarma geçti! PKK'ya İHA baskını...
Ekipler alarma geçti! PKK'ya İHA baskını...
İlker Başbuğ TBMM'yi neden hedef aldı?
İlker Başbuğ TBMM'yi neden hedef aldı?
İlker Başbuğ neden TBMM'yi hedef aldı?
İlker Başbuğ neden TBMM'yi hedef aldı?
Ağabeyinin montunu giyerek asker selamı verdi
Ağabeyinin montunu giyerek asker selamı verdi
Daha Fazla Video Göster