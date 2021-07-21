FETÖ'nün sistematik saldırılarına CHP desteği!

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde cuntacılara karşı direnen 251 kişi şehadet şerbetini içti. Darbe girişimi sonrası ülke olarak toparlanmanın ve ayakta kalmanın yolu dayanışma ve FETÖ ile mücadeleden geçiyordu. Ancak şehitleri çabuk unutanlar oldu. FETÖ'cülerin "Bu darbe tiyatro, senaryo" söylemine muhalefet sahip çıktı. Şehitlerin kemikleri sızlatıldı. FETÖ'cüler daha da ileri giderek Adil Öksüz'ün MİT elemanı yalanını ortaya attı. Muhalefet de FETÖ'nün değirmenine su taşıyarak bu yalanı gerçekmiş gibi savundu.

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