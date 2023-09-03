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FETÖ'nün öğrenci planı deşifre oldu

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Giriş: 03.09.2023 10:01
Güncelleme:03.09.2023 10:09
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ, hücrelerine gönderdiği mesajda üniversite çağındaki gençler için örgüt evi açma talimatı verdi. YÖK de bu konuda rektörlüklere uyarı yazısı gönderdi. A Haber Muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
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