FETÖ’nün öğrenci planı deşifre oldu

Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ, hücrelerine gönderdiği mesajda üniversite çağındaki gençler için örgüt evi açma talimatı verdi. YÖK de bu konuda rektörlüklere uyarı yazısı gönderdi. A Haber Muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.