06 Nisan 2022, Çarşamba
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FETÖ’nün İngiltere’deki dolandırıcı ağı! Kara para, paravan şirketler…
FETÖ'nün yurt dışında kara para aklamak için kurduğu kirli ağ bu kez İngiliz The Guardian gazetesinde işlendi. Gazetede yer alan haberde, FETÖ çatı davasından hapis cezası alan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'i dolandırmakla suçlanan Selman Türk'ün kara para aklama şirketleri anlatıldı. Üstelik dolandırıcı şirketlerin, FETÖ'nün ABD’deki elebaşının lüks malikanesi ile yakın işbirliğine dikkat çekildi.