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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! İstanbul'da kamudan ihraç edilen 25 firariden 21'i yakalandı

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 11:43
İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenlendi. İstanbul'da kamudan ihraç edilen 25 firariden 21'i yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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