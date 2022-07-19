FETÖ’nün faaliyetleri nasıl başladı? FETÖ nasıl kuruldu?

15 Temmuz darbe girişimiyle demokrasiye saldıran FETÖ terör örgütünün geçmişi, çok eskiye dayanıyor. Ordu, Emniyet ve Yargı’ya sızan örgütle mücadele, devletin bütün organlarında aralıksız sürüyor. Peki FETÖ'nün faaliyetleri nasıl başladı? Ayrıntıları İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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