01 Kasım 2024, Cuma
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FETÖ'nün damat çarkı! FETÖ’nün yeni elebaşı kim olacak?
FETÖ içinde elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında örgüt içi ilişkileri pekiştirmek için yaptırılan evliliklerle öne çıkan damatların etkisi gündeme geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, elebaşı Gülen hayattayken oluşturduğu örgüt çarkının bozulmaması için yeğenlerini yapı içindeki yöneticilerle evlendirerek kendi pozisyonunu sağlama almaya çalıştı damatlarının nüfuzunu kullanarak daha da güçlendi. Örgüt içinde Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt adındaki 4 damat ön plana çıkıyor. Bunlara ek olarak, icra heyetinde yer alan Damat Ekrem dumanlı da önemli güce sahip.