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FETÖ'nün beyin takımı deşifre oldu! 'Kainat imamı' kim?

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Giriş: 10.07.2020 16:08
Güncelleme:10.07.2020 16:09
FETÖ'nün beyin takımı deşifre oldu. Terör örgütünün nasıl bir yönetim şekli var? FETÖ büyükşehirlerde nasıl yapılandı? Terör örgütünün en tepesinde FETÖ elebaşı Gülen var. FETÖ'nün yönetim ağı Fetullahçı Terör Örgütü'nün istişare heyetinin özelliği neler? Tüm bu sorulara Sabah Gazetesi Yazarı Ferhat Ünlü, A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, terör örgütü FETÖ'nün örgütsel şemasını paylaştı.

Örgütün yapılanmasına ait şemaları paylaşan Akış "Bu büyük şema bir nevi büyükşehir statüsü. Bu bir il yapılanması ama büyük bir ilin yapılanması. 30 büyükşehirden biri denebilir bu şema için... İstanbul'da sekiz Ankara'da üç, İzmir'de ise iki tane var bu şemadan." ifadelerini kullanmıştı. Peki Akış'ın bu sözleri ne anlama geliyor? Terör örgütünün nasıl bir yönetim şekli var? FETÖ büyükşehirlerde nasıl yapılandı? Terör örgütünün en tepesinde FETÖ elebaşı Gülen var. FETÖ'nün yönetim ağı Fetullahçı Terör Örgütü'nün istişare heyetinin özelliği neler?

Tüm bu sorulara Sabah Gazetesi Yazarı Ferhat Ünlü, A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

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