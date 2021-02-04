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FETÖ'nün Balkan yapılanması

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Giriş: 04.02.2021 11:01
Güncelleme:04.02.2021 11:29
Terör örgütü FETÖ başta Arnavutluk olmak üzere Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kosova ve Yunanistan'da faaliyetlerini kısıtlı da olsa sürdürmeye devam ediyor. Bazı ülkelerde okulları kapatılan ya da haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle soruşturmaya tabi tutulan örgüt, bazen de bu okulları yabancı menşeili şirketlerin üzerine geçirerek kamuoyu algısı oluşturmaya çalışıyor. Balkanlardaki FETÖ yapılanmasını özel dosya haberimizde...

Terör örgütü FETÖ başta Arnavutluk olmak üzere Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kosova ve Yunanistan'da faaliyetlerini kısıtlı da olsa sürdürmeye devam ediyor. Bazı ülkelerde okulları kapatılan ya da haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle soruşturmaya tabi tutulan örgüt, bazen de bu okulları yabancı menşeili şirketlerin üzerine geçirerek kamuoyu algısı oluşturmaya çalışıyor. Balkanlardaki FETÖ yapılanmasını özel dosya haberimizde...

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