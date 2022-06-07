FETÖ’nin MİT kumpasına ilişkin yeni iddia: Görüntüleri Kılıçdaroğlu verdi

FETÖ'nün MİT kumpası görüntüleriyle ilgili CHP'li Enis Berberoğlu, hapis cezasına çarptırılmıştı. İşte o olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, MİT TIR’larına görüntüleri Enis Berberoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi, Adalet Yürüyüşü’nün de Berberoğlu'nun konuşmaması için yapıldığını savundu.

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