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FETÖ’nin MİT kumpasına ilişkin yeni iddia: Görüntüleri Kılıçdaroğlu verdi

A Haber
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Giriş: 07.06.2022 09:41
FETÖ'nün MİT kumpası görüntüleriyle ilgili CHP'li Enis Berberoğlu, hapis cezasına çarptırılmıştı. İşte o olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, MİT TIR’larına görüntüleri Enis Berberoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi, Adalet Yürüyüşü’nün de Berberoğlu'nun konuşmaması için yapıldığını savundu.
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