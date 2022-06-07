07 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
FETÖ’nin MİT kumpasına ilişkin yeni iddia: Görüntüleri Kılıçdaroğlu verdi
FETÖ'nün MİT kumpası görüntüleriyle ilgili CHP'li Enis Berberoğlu, hapis cezasına çarptırılmıştı. İşte o olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, MİT TIR’larına görüntüleri Enis Berberoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi, Adalet Yürüyüşü’nün de Berberoğlu'nun konuşmaması için yapıldığını savundu.