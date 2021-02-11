FETÖ'de çatışma nasıl bölünmeye dönüştü? Birbirlerine girdiler

FETÖ'de örgüt içi çatışma ve güç savaşı giderek kızışıyor. Örgütte baş gösteren "çatışma" FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü dahi beklenmeden "bölünmeye" doğru gidiyor. FETÖ, 'gelenekçiler', 'yenilikçiler', 'barbarosçular' ve 'mözcüler' diye bölünmüş durumda... FETÖ'deki güç savaşında neler yaşanıyor. FETÖ'cüler çıkar savaşında birbirlerine düştü. İşte terör örgütünde yaşanan kaosun anlatıldığı özel dosya haberimiz...

FETÖ'de güç paylaşımı savaşı giderek büyüyor... Tespitlere göre fetö üst düzey yönetimi, şimdilik dörde bölünmüş durumda...

Bölünmenin bir tarafında elebaşı Gülen'e bağlı grup olan gelenekçiler, diğer tarafında ise örgütün iki numaralı ismi Mustafa Özcan grubu yer alıyor...

Barborosçular grubu ise güç dengesine göre hareket etme hesabıyla iki grubu izliyor.

Yenilikçiler ise güç dengesinin bir başka tarafında olan diğer bir grup...

Gelenekçiler FETÖ elebaşı Gülen'in öğretilerinin, hiçbir zaman değişmeyeceğini savunuyorlar...

Şu an gelinen noktada dahi Gülen'in haklı olduğunu ve zamanın kendilerini haklı çıkaracağını düşünüyorlar...

Meydana gelen hataların Gülen'in değil, aşağıdakilerin hatası olduğunu söylüyorlar...

Grubun temel olarak belli bir lideri olmamakla beraber, öncülüğünü Mehmet Ali Şengül ve İsmail Büyükçelebi yapıyor...

Örgüt içinde meydana gelen, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi hadiselerin hepsini görmezlikten geliyorlar...

Her ne kadar Gülen'e sadakatle bağlı gibi görünseler de asıl olarak mevcut düzenin devamının, kendi iktidarlarının da devamı olduğunu biliyorlar...

Yenilikçiler grubu FETÖ elebaşı Gülen'in şahsına, doğrudan bir eleştiri getirmemekle beraber, bağlılıklarını sık sık tekrarlıyorlar...

Ancak Gülen'in çevresindeki yaşlı ve eski mollaların, örgütün bugün gelmiş olduğu kötü durumdan sorumlu olduğunu savunuyorlar...

Gelenekçiler'in zamanın ruhunu yakalayamadıklarını ve Gülen'i yanlış bilgilendirip yanlış yönlendirerek, örgütün bu hale gelmesine yol açtıklarını söylüyorlar... Bu yüzden de tabanda büyük kopmalar yaşandığı, örgüt üst düzeyine karşı büyük güvensizlikler oluştuğu, gidişatın da her geçen gün daha kötüye gittiğini savunuyorlar... Her geçen gün örgüt tabanında taraftar ve sempati buluyorlar... Henüz liderleri olmamakla beraber, FETÖ içerisinde hızla örgütleniyorlar...

Barborosçular örgütün uzun süreden beri, örgütün mahrem yapılanmasında görev alanların oluşturduğu bir grup...

Birçok mahrem ilişkiye sahip olan bu grubun liderliğini, çok ön planda görünmeyen, ancak son 30-40 yılın bütün illegal operasyonlarının sahibi durumundaki, Barbaros Kocakurt yapıyor... Temel olarak Mustafa Özcan ve ekibini hedef alıyor...

Mustafa Özcan ve ekibinin bütün paralara el koyduklarını, örgütün önemli para kaynaklarının, Mustafa Özcan'ın kontrolünde hareket ettiğini biliyorlar... FETÖ elebaşına en yakım isimlerden birisi olan Mustafa Özcan'ın, örgütün parasını kendi şahsi hesaplarında topladığını söylüyorlar... Mustafa Özcan'ın parayı kendine saklaması ve yanlış kullanmasının, örgütün bugünkü duruma düşmesine sebep olduğunu savunuyorlar...

Mustafa Özcan grubu ise örgütün ekonomisine hükmediyor... Çok uzun süreden beri, örgütün tamamen mali işlerinden sorumlu olması sebebiyle,

çok yüklü bir paraya hükmetmiş olduğu biliniyor... Türkiye imamlığı ve ortadoğu imamlığı yaptığı süre içerisinde de, ekonomik gücün ve Almanya ekolünün de desteği ile örgüt içinde, ikinci lider konumuna geldi... Ve kendine bağlı ciddi bir ekip kurdu... Ekonomik gücün verdiği rahatlıkla örgüt içindeki birçok sorumlu ve molla kişilere de, ekonomik destek sağlayarak zamanla çevresinde bir kitle oluşturdu...

Almanya'nın desteği ile Gülen'e açıktan karşıtlık yapmasa bile, örgüt içinde potansiyel lider konumuna geldi...



Gelinen noktada oldukça güç kaybeden FETÖ'de, yurt dışına kaçan örgüt üst düzey yöneticisi 150'ye yakın isim, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrasına hazırlanırken, birbiriyle kıyasıya savaşıyor... yapılan yorumlar ise FETÖ içinde çatışma ve bölünmelerin, önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceği yönünde...