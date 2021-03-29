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FETÖ'de bölünme büyüyor! Mahrem not defterinde 'kral'lara isyan

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Giriş: 29.03.2021 16:54
Güncelleme:29.03.2021 17:24
FETÖ'nün kritik isimleri yaptıkları yolsuzluklar ile ABD'de hayatlarını sürdürürken, örgütün diğer üyeleri isyan bayrağını çekti. FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin hedef alındığı mahrem defteri ortaya çıktı. FETÖ'deki bölünmeyi gün yüzüne çıkartan defterdeki "Yabancı ülkelere gidişler övülüyor. Peki ya burada kalanlar?" ifadeleri dikkat çekti.
Mahrem not defterinde 'kral'lara isyan
Mahrem not defterinde 'kral'lara isyan
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