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FETÖ'cülerin kaçış güzergahları

A Haber
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Giriş: 15.01.2023 09:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin hazırladığı iddianamede ilginç detaylar yer aldı. İddianamede FETÖ'cülerin 5 kaçış güzergahı kullandığına dikkat çekildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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FETÖ’cülerin kaçış güzergahları
FETÖ'cülerin kaçış güzergahları
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