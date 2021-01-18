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FETÖ'cülerin Ege'de kaçış güzergahı! Kaçmak için deniz yolunu nasıl kullanıyorlar?

A Haber
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Giriş: 18.01.2021 14:48
Güncelleme:18.01.2021 15:20
Geçen hafta Muğla Marmaris'te düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ'cü yakalandı. Peki FETÖ'cüler kaçmak için deniz yolunu nasıl kullanıyor? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

Geçen hafta Muğla Marmaris'te düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ'cü yakalandı. Peki FETÖ'cüler kaçmak için deniz yolunu nasıl kullanıyor? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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