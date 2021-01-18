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FETÖ'cülerin Ege'de kaçış güzergahı! Kaçmak için deniz yolunu nasıl kullanıyorlar?
Geçen hafta Muğla Marmaris'te düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ'cü yakalandı. Peki FETÖ'cüler kaçmak için deniz yolunu nasıl kullanıyor? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
Geçen hafta Muğla Marmaris'te düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ'cü yakalandı. Peki FETÖ'cüler kaçmak için deniz yolunu nasıl kullanıyor? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.