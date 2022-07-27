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FETÖ'cülere “Signal” uygulaması üzerinden takip genelgesi gönderildi

A Haber
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Giriş: 27.07.2022 10:55
Kararlı operasyonlarla büyük darbe yiyen FETÖ, 2018'den bu yana yeniden yapılanmaya çalışırken elemanlarına yakalanmalarını önlemek için 'Takip genelgesi' gönderdi. Signal uygulaması üzerinden paylaşılan listede fiziki takipten kaçış adımları yer alıyor. Toplu taşıma araçlarının kullanılması gerektiği söyleyen genelgede, takip edildiğini anlayanların hemen cep telefonlarını sıfırlaması isteniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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