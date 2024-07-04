04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

FETÖ'cüler 'kıskaç'ta! 29 ilde “KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 18:11
FETÖ ile mücadele yurdun birçok noktasında kararlılıkla sürerken hainlere hiçbir şekilde geçit verilmiyor. Son olarak 29 ilde FETÖ'cüler için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'cülere yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandığını duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ’cüler ’kıskaç’ta!
FETÖ'cüler 'kıskaç'ta!
Şanghay Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Şanghay Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Meral Akşener’e istifa çağrısı!
Meral Akşener'e istifa çağrısı!
Haliç Köprüsü’nde asfalt çalışması! Trafik kilit
Haliç Köprüsü'nde asfalt çalışması! Trafik kilit
Astana’da hangi mesajları verecek?
Astana’da hangi mesajları verecek?
9. Yargı Paketi neleri getirecek?
9. Yargı Paketi neleri getirecek?
ŞİÖ zirvesinde liderle aile fotoğrafı çektirdi
ŞİÖ zirvesinde liderle aile fotoğrafı çektirdi
Roketler fırlatıldı! Saha karıştı
Roketler fırlatıldı! Saha karıştı
Sinan Ateş’in annesi duruşmada fenalaştı
Sinan Ateş’in annesi duruşmada fenalaştı
Başkan Erdoğan Almanya yolcusu
Başkan Erdoğan Almanya yolcusu
Anız faciasında keşif çalışması
Anız faciasında keşif çalışması
Eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır
"Eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır"
Daha Fazla Video Göster