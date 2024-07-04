FETÖ'cüler 'kıskaç'ta! 29 ilde “KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı

FETÖ ile mücadele yurdun birçok noktasında kararlılıkla sürerken hainlere hiçbir şekilde geçit verilmiyor. Son olarak 29 ilde FETÖ'cüler için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'cülere yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandığını duyurdu.

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