16 Temmuz 2021, Cuma
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FETÖ'cüler 15 Temmuz belgeselinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a hakaretlerine yer verdi!
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimi için "tiyatro" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu örgüt tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Kara gecede kaçan ilk isim olan Kılıçdaroğlu'nun 2017'de AFP'ye yaptığı açıklamaya FETÖ'nün hazırladığı 15 Temmuz belgeselinde yer verildi. FETÖ'cülerle birlik olarak Başkan Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan diktatör. 20 Temmuz bir darbedir" şeklinde konuştu.