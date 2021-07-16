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FETÖ’cü teröristler o cenazede buluştu! Alman polisi koruma sağladı

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Giriş: 16.07.2021 10:42
Terör örgütü FETÖ’de uzun süredir "liderlik savaşı" var. Elebaşı Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği kavgası, dikkatleri örgütün üst düzey yöneticilerinden oluşan "Karanlık Kurul" üyelerine çevirmişti. Örgüt içeresinde "Samsunlu hoca" olarak bilinen Mehmet Ali Şengül de bu isimlerin başında geliyordu. Firari Şengül'ün, Almanya'da Kovid-19'dan öldüğü ortaya çıktı. Terörist Şengül'ün cenazesi, kırmızı listede aranan teröristleri bir araya getirdi. Alman polisi de terörist cenazesi için üst düzey önlemler aldı.
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