FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu

Firari FETÖ üyesi savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurt dışına kaçıran ismin kimliği belli oldu. Kaçışı ayarlayan ismin FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve hakkında soruşturma başlatılan eski bir kaymakam Ufuk Özen Aliyeyoğlu olduğu ortaya çıktı. Detayları İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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