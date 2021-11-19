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FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’ yalanı! Polisin evde arama yaptığı sırada zili çalınca yakalandılar

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Giriş: 19.11.2021 16:57
Ankara’da firari jandarma mahrem imam Mehmet Sağlam’ın evinde polis ekiplerinin arama yaptığı sırada zile basan eski binbaşılar Sencer Genç ve Ali Altunkara yakalandı. Evde polis ekipleriyle karşılaşan şüpheliler ‘hacamat’ yaptırmaya geldik dedi. İki şüphelinin görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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