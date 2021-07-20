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FETÖ'cü Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2021 11:32
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Akıncı'daki güvenlik kameralarına, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ’cü eski orgeneral Akın Öztürk de yansıdı. Bu görüntüleri Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran canlı yayında yorumladı.
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