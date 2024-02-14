14 Şubat 2024, Çarşamba
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FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı! Yargı paketinde iki önemli düzenleme | Fenomenler, çete ve mafyanın mal varlıklarına hızlı satış
AK Parti, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketini bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunmayı planlıyor. Bu hafta TBMM'ye gelecek yargı paketinde, AYM tarafından iptal edilen "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi" tanımı düzenlenecek. Çerçeve netleşecek cezalar korunacak.