FETÖ uyuyan hücreleri mi devreye sokuyor? Nazif Karaman A Haber'de kamikaze saldırıları değerlendirdi

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber’de FETÖ’nün uyuyan hücrelerinin kamikaze saldırıları hakkında konuştu. Önemli mesajlar veren Karaman, "FETÖ ile mücadele ısrarlı bir şekilde devam etmedikçe, bunların üstüne gidilmedikçe eylem sayısı artar." dedi.