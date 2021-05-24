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FETÖ uyuyan hücreleri mi devreye sokuyor? Nazif Karaman A Haber'de kamikaze saldırıları değerlendirdi
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber’de FETÖ’nün uyuyan hücrelerinin kamikaze saldırıları hakkında konuştu. Önemli mesajlar veren Karaman, "FETÖ ile mücadele ısrarlı bir şekilde devam etmedikçe, bunların üstüne gidilmedikçe eylem sayısı artar." dedi.