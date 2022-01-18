FETÖ üyelerine kaçış yolu kapalı! MSB'den flaş açıklama! Yakalandılar

Güvenlik güçleri yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.