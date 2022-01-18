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FETÖ üyelerine kaçış yolu kapalı! MSB'den flaş açıklama! Yakalandılar

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Giriş: 18.01.2022 15:10
Güvenlik güçleri yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
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