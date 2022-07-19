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FETÖ temizlendi TSK güçlendi! TSK FETÖ’den nasıl temizlendi?

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Giriş: 19.07.2022 08:52
Türk Silahlı Kuvvetleri,  FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından içindeki hainleri temizleyerek başarılı operasyonlara imza attı. FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 24 bin 388 personel TSK'dan ihraç edildi. Peki Türkiye'nin şu an ki askeri gücü ne durumda?
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