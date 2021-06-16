FETÖ operasyonları Enes Kanter’i çıldırttı! Washington Post üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen Enes Kanter, ABD basınında yayınlanan yazısında, Türkiye'yi karalama kampanyasına girişti. Enes Kanter, 2017 yılında Endonezya'da olduğu sırada menajeri tarafından "Ülkeyi acilen terk etmemiz gerekiyor." şeklinde uyarıldığını söyledi. Kanter, yazısında, “Türkiye'nin uluslararası zulmü ve adam kaçırma kampanyası durdurulmalı” ifadelerini kullanarak, FETÖ’cüleri ‘Türk muhalif’ Başkan Erdoğan’ı ise ‘Diktatör’ olarak tanımladı.

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