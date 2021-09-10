10 Eylül 2021, Cuma
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FETÖ Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadini yetersiz buldu! Seçimde destek için CHP'ye şart sundu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile ihraç edilenlerin işlerine iadesiyle ilgili verdiği garantiyi yeterli bulmayan FETÖ'cüler, yeni beklentilerini sıraladı. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'na seslenen FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Hüseyin Kara, "Örgüte ait el konulan tüm işletmeleri iade edin" dedi. Böylece "Biz de size destek verelim" mesajını gönderdi.