21 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
FETÖ kaç parçaya bölünecek?

FETÖ kaç parçaya bölünecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2024 14:34
15 Temmuz Darbe Davaları Müdahil Avukatı Dr. Mehmet Sarı, A Haber canlı yayınında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zaten 15 Temmuz’da zihniyetini gömmüştük
"Zaten 15 Temmuz'da zihniyetini gömmüştük"
FETÖ kaç parçaya bölünecek?
FETÖ kaç parçaya bölünecek?
Şehit yakınları ve gaziler A Haber’e konuştu
Şehit yakınları ve gaziler A Haber’e konuştu
FETÖ’nün kirli parasını kim yönetecek?
FETÖ’nün kirli parasını kim yönetecek?
Perde arkasını A Haber’de anlattı
Perde arkasını A Haber'de anlattı
Fetullah Gülen için çarpıcı sözler
Fetullah Gülen için çarpıcı sözler
Yenidoğan Çetesi ile ilgili flaş açıklamalar
"Yenidoğan Çetesi" ile ilgili flaş açıklamalar
Mücadelemiz devam edecek
"Mücadelemiz devam edecek"
FETÖ bitti demek için erken
"FETÖ bitti demek için erken"
Bakan Fidan’dan: Bu ölüm bizi rehavete sokmaz
Bakan Fidan’dan: Bu ölüm bizi rehavete sokmaz
Teröristbaşı Gülen bu hastanede öldü!
Teröristbaşı Gülen bu hastanede öldü!
Türkiye bir pislikten kurtuldu
"Türkiye bir pislikten kurtuldu"
Daha Fazla Video Göster