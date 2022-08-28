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FETÖ İzmir'de yeniden yapılanma peşinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 16:45
15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sonrası üst üste yapılan operasyonlarla ağır darbe alan FETÖ'cülerin İzmir’de yeniden toparlanmaya çalıştığı ortaya çıktı. Peki, FETÖ üyeleri hangi taktikleri izliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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