28 Ağustos 2022, Pazar
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FETÖ İzmir'de yeniden yapılanma peşinde
15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sonrası üst üste yapılan operasyonlarla ağır darbe alan FETÖ'cülerin İzmir’de yeniden toparlanmaya çalıştığı ortaya çıktı. Peki, FETÖ üyeleri hangi taktikleri izliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.