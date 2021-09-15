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FETÖ ile mücadelenin önemli ismiydi! Ölmeden önce son sözü koronavirüs aşısı oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.09.2021 09:54
Terör örgütü FETÖ ile mücadelenin önemli isimlerinden İstanbul eski Sulh Ceza Hakimi Ekrem Er, koronavirüse bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Son kararname ile Karabük'e atanan Ekrem Er'in bir haftadır koronavirüs nedeniyle evinde karantinada bulunduğu, koronavirüs aşısı olmadığı, Kovid-19 nedeniyle kalp kasında yüksek tutulum olduğu öğrenildi.
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