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FETÖ firarisini parmak izi yakalattı! FETÖ üyesi ABD vatandaşı olup adını değiştirdi

A Haber
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Giriş: 04.07.2023 16:36
Fetullahçı terör örgütünün "kripto üyelerinden" Abdullah Uzundere İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. ABD vatandaşlığına geçerek adını ve pasaportunu değiştiren FETÖ üyesini parmak izi incelemesi ele verdi.
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