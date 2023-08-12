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FETÖ firarisi eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen yakalandı

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Giriş: 12.08.2023 13:38
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen, Ankara'da gözaltına alındı. Hainin üzerinde yüklü miktarda para ele geçirildi. Ayrıca FETÖ'cü Özmen'in yakalanmamak için sürekli kılık ve adres değiştirdiği bildirildi.
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