12 Ağustos 2023, Cumartesi
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FETÖ firarisi eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen, Ankara'da gözaltına alındı. Hainin üzerinde yüklü miktarda para ele geçirildi. Ayrıca FETÖ'cü Özmen'in yakalanmamak için sürekli kılık ve adres değiştirdiği bildirildi.