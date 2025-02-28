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FETÖ firarileri saklandıkları teras katında yakalandı

FETÖ firarileri saklandıkları teras katında yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 08:46
FETÖ'nün gaybubet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştiren Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 7 yıl ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşleri bir binanın teras katında yakaladı. Dışarıya ışık geçmeyecek şekilde dizayn edilen teras katının yaşam alanına döndüğü tespit edilirken, yakalanan eşler cezaevine teslim edildi.
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FETÖ firarileri saklandıkları teras katında yakalandı
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