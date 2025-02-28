28 Şubat 2025, Cuma
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FETÖ firarileri saklandıkları teras katında yakalandı
FETÖ'nün gaybubet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştiren Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 7 yıl ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşleri bir binanın teras katında yakaladı. Dışarıya ışık geçmeyecek şekilde dizayn edilen teras katının yaşam alanına döndüğü tespit edilirken, yakalanan eşler cezaevine teslim edildi.