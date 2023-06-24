24 Haziran 2023, Cumartesi
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FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 dolar, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.