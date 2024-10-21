FETÖ elebaşının ölüm haberi sonrası vatandaşın tepkisi A Haber'de: Zaten 15 Temmuz'da zihniyetini gömmüştük

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gelişmeyi bizzat FETÖ'nün yayın organları 'son dakika' olarak duyurdu. Hainin ölümü haberi sonrası A Haber vatandaşa mikrofon uzattı. İşte açıklamalardan yansıyanlar...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Ölümü haberi sonrası vatandaş A Haber'de duygularını dile getirdi.

İşte sırasıyla o açıklamalar:

Allah'a şükürler olsun. Başımızdan bir musibet bela gitti. Diğerleri de giderse daha iyi olur. Bir evlat kolay yetişmiyor. O kadar verdiğimiz şehitler ne olacak. Yazık günah.

Allah belasını verecektir. Cezasını orada fazlasıyla çekecektir. Türkiye zarar etti, herkes zarar etti. O kadar yetim bıraktı, onların ahı onu ve çevresini bulacak.

Vatana millete hayırlı olsun. Vatan millet kurtuldu.

İyi olmuş. Vatana millete hayırlı oldu. İnşallah kurtulmuş oluruz. Darbe bir ülkenin 10-15 yıl geriye gitmesi demek. Halkı birbirinden ayırdılar.

Allah onu bildiği gibi yapsın. Onun gibi insanların hepsi ölsün. İslam'a göz dikmiş bütün insanlar gününü görsün.

Cehennem olsun. Bu halka zarar veren insanlara yazıklar olsun.

Bu FETÖ ülkeye çok pahalıya mal oldu. 15 Temmuz'da 251 tane şehide o kadar yetime neden oldu.

Bunlar ülkemize, vatandaşımıza, milletimize çok kötülük yaptılar. Bu millete ihanet etti, umarım cehennemde yanar.

Ülkemize zararından öte bir sürü şehidimiz oldu. Kalanlarda temizlenecek Allah'ın izniyle.

Dini alet ederek, insanların vicdanını sömürdüler. Vicdanlarını kullanarak bu ülkeye hainlik yaptılar. Zaten bu FETÖ'nün de CIA tarafından kurulduğuna inanıyorum.

Türkiye onu istedi 'buraya gelsin' diye ama iyi ki gelmemiş ölmüş kalmış orada.

Bir insan din adı altında insanlara zulüm ediyorsa Allah onun yardımcısı olsun, hem bu tarafta hem öbür tarafta ancak tek bir gerçek var yaptığı yanına kalmayacak.

Söyleyecek bir şey bulamıyorum Allah'ım onu cehennemine alsın.

Ateşi bol olsun. Allah bir daha başımıza böyle insanları musallat etmesin.

Ülkemize büyük zararlar veren Fetullah Gülen'in ölmesinden mutluluk duyduk.

Ölmesi çok iyi oldu.

Allah Türk milletine böyle güzel bir günü gösterdiği için dua ediyoruz.

Fetullah Gülen alçağının öldüğü haberiyle güne başladık. Dünyadan bir pislik daha temizlendi. Biz zaten 15 Temmuz'da onu ve zihniyetini toprağın altına gömmüştük.

Allah rahmet eylemesin, mekanı cennet olmasın.

Ülke ve dine en büyük zararı verenlerin başında gelen birisi. Ömrünü vatana ihanet için kullandı hain olarak da geberdi.

İyi olmuş. Memleketin başına belaydı.

İyi oldu. Ülkede de bir rahatlama oldu.

Geberdi mi o pislik?