FETÖ elebaşının çiftliğinde mezar kazılıyor!

20 Ekim’de ABD’de ölen FETÖ elebaşı Fetulah Gülen'in gömülmesine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Örgütün sözde karargah olarak kullandığı çiftlikte büyük bir hareketlilik var. İş makinelerinin getirildiği toprak alanda kazı çalışmaları sürerken, FETÖ mensupları da çiftliğe akın etmiş durumda.

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