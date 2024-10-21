FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yerine kim geçecek? A Haber'de anlattı

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in yeğeni FETÖ elebaşının öldüğünü duyurdu. FETÖ parçalanır mı? Yerine kim geçer? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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