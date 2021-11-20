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"FETÖ elebaşı (Fetullah Gülen) öldü" iddiasıyla ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar
SON DAKİKA HABERİ: "FETÖ elebaşı öldü" geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen bu iddiayla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Nazif Karaman ve Abdurrahman Şimşek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
FETÖ ELEBAŞI ZEHİRLENDİ Mİ?
Karaman, FETÖ elebaşının yıllardır internet sitesinden söylemlerinin yayınladığını hatırlatarak geçtiğimiz hafta ilk kez sadece sesinin yayınlandığını, görüntüsünün ilk kez yayınlamadığını belirtti.
Bu durumun şaşırtıcı olduğunu söyleyen Karaman, FETÖ elebaşının kaldığı çiftlikteki hareketliliğin ise bu iddiaları güçlendirdiğini belirtti.
ÖLDÜYSE YERİNE KİM GELECEK?
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise FETÖ elebaşını ölmesi durumunda yerine örgütün 2 numarası ve kasası olan Mustafa Özcan'ın gelebileceğini söyledi.