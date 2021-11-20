"FETÖ elebaşı (Fetullah Gülen) öldü" iddiasıyla ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. Peki FETÖ elebaşı öldü mü? Pensilvanya'da neler oluyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Terör örgütü elebaşı Gülen'in zehirlendiği iddiaları doğru mu? FETÖ elebaşının kaldığı çiftlik çevresindeki hareketliliğin sebebi ne? FETÖ elebaşı öldüyse yerine kim gelecek? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: "FETÖ elebaşı öldü" geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen bu iddiayla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Nazif Karaman ve Abdurrahman Şimşek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FETÖ ELEBAŞI ZEHİRLENDİ Mİ?

Karaman, FETÖ elebaşının yıllardır internet sitesinden söylemlerinin yayınladığını hatırlatarak geçtiğimiz hafta ilk kez sadece sesinin yayınlandığını, görüntüsünün ilk kez yayınlamadığını belirtti.

Bu durumun şaşırtıcı olduğunu söyleyen Karaman, FETÖ elebaşının kaldığı çiftlikteki hareketliliğin ise bu iddiaları güçlendirdiğini belirtti.

ÖLDÜYSE YERİNE KİM GELECEK?

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise FETÖ elebaşını ölmesi durumunda yerine örgütün 2 numarası ve kasası olan Mustafa Özcan'ın gelebileceğini söyledi.