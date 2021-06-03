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FETÖ başaramadı yeni görev mafyaya mı verildi? Siyaset-mafya-terör ittifakı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2021 13:03
Güncelleme:03.06.2021 13:19
Pandemiye rağmen istikrarlı büyüyen Türkiye son aylarda sistematik saldırıların hedefinde. Türkiye'yi hedef olan küresel akıl, organize suç örgütleri, mafya, terör örgütleri ve siyasi uzantılarını aparat olarak kullanıyor. Aslında Türkiye geçmişte de bu tip operasyonlara maruz kalmıştı. Dün başarılı olanlar, bugün yeni tetikçilerini benzer şekilde, farklı argümanlarla sahaya sürüyordu. Ancak Türkiye o eski Türkiye değildi…
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