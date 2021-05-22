22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ bağlantılı AA muhabiri Musab Turan’ın örgütün gizli toplantılarına katıldığı ortaya çıktı

FETÖ bağlantılı AA muhabiri Musab Turan’ın örgütün gizli toplantılarına katıldığı ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2021 10:23
Güncelleme:22.05.2021 10:30
Ağabeyi ve ablasının FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan eski AA muhabiri Musab Turan dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan bir soru yöneltti. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank durumu FETÖ tezgahı Fuat Avni olayına benzeterek Türkiye’nin terör örgütlerine ve suç örgütlerine karşı verdiği mücadeleye dikkat çekerek gereken cevabı verdi. Yaşananlar sonrası A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran bu süreçte yapılan provokasyonlara dikkat çekti. Kenan Kıran, geçmişte AK Parti’yi devirmeye yönelik saldırı girişimlerinin bugün de benzerlerinin tezgahlandığına dikkat çekti. Kenan Kıran, “Benim Emniyet ve adli kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, AA muhabiri 2013’te Yenibosna’da FETÖ/PYD medya yapılanmasında bulunan kişilerle toplantı yaptığı kayıtlar incelendiğinde açıkça görülecektir.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'ye korona aşısında sıra kimler var?
Türkiye'ye korona aşısında sıra kimler var?
Muhabir Musab Turan'ın FETÖ bağlantısı ortaya çıktı
Muhabir Musab Turan'ın FETÖ bağlantısı ortaya çıktı
Eski AA muhabirinin gizli toplantılarına katıldığı ortaya çıktı
Eski AA muhabirinin gizli toplantılarına katıldığı ortaya çıktı
Türkiye’ye yönelik sabotaj girişimleri!
Türkiye’ye yönelik sabotaj girişimleri!
Devlet 3000-5000 lira verecek! Kimler yararlanacak nasıl başvurulacak?
Devlet 3000-5000 lira verecek! Kimler yararlanacak nasıl başvurulacak?
Akşener'in Rize ziyaretiyle flaş iddia: Planlı...
Akşener'in Rize ziyaretiyle flaş iddia: Planlı...
Operasyon medyası A Haber'i hedef aldı!
"Operasyon medyası" A Haber'i hedef aldı!
21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı
21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı
Altun’dan flaş 'Gazze' açıklaması
Altun’dan flaş 'Gazze' açıklaması
Başkan Erdoğan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Başkan Erdoğan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Türk askeri PKK'nın kullandığı mağarayı kullanılmaz hale getirdi
Türk askeri PKK'nın kullandığı mağarayı kullanılmaz hale getirdi
Osman Kavala için flaş karar
Osman Kavala için flaş karar
Daha Fazla Video Göster