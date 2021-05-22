FETÖ bağlantılı AA muhabiri Musab Turan’ın örgütün gizli toplantılarına katıldığı ortaya çıktı

Ağabeyi ve ablasının FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan eski AA muhabiri Musab Turan dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan bir soru yöneltti. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank durumu FETÖ tezgahı Fuat Avni olayına benzeterek Türkiye’nin terör örgütlerine ve suç örgütlerine karşı verdiği mücadeleye dikkat çekerek gereken cevabı verdi. Yaşananlar sonrası A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran bu süreçte yapılan provokasyonlara dikkat çekti. Kenan Kıran, geçmişte AK Parti’yi devirmeye yönelik saldırı girişimlerinin bugün de benzerlerinin tezgahlandığına dikkat çekti. Kenan Kıran, “Benim Emniyet ve adli kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, AA muhabiri 2013’te Yenibosna’da FETÖ/PYD medya yapılanmasında bulunan kişilerle toplantı yaptığı kayıtlar incelendiğinde açıkça görülecektir.” ifadelerini kullandı.

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