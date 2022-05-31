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Fetih kutlamasına elinde bastonla katıldı! İlyas dede fetih coşkusunu A Haber’e anlattı

A Haber
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Giriş: 31.05.2022 16:26
Güncelleme:31.05.2022 16:27
Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük millet bahçesi İstanbul'un fethinin yıl dönümünde fidanlarla buluştu. Törene katılan yüz binlerden biri de 86 yaşındaki İlyas dedeydi. İlyas dede fetih coşkusunu A Haber'e anlattı ve insanlığa da bir mesaj iletti.
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