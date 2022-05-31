Fetih kutlamasına elinde bastonla katıldı! İlyas dede fetih coşkusunu A Haber’e anlattı

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük millet bahçesi İstanbul'un fethinin yıl dönümünde fidanlarla buluştu. Törene katılan yüz binlerden biri de 86 yaşındaki İlyas dedeydi. İlyas dede fetih coşkusunu A Haber'e anlattı ve insanlığa da bir mesaj iletti.

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