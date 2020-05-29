Fetih coşkusu Yunan basınını rahatsız etti |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya Camisi'nde fetih suresinin okunacağını duyurdu. Yunan basını o sözleri manşetlerine taşıdı. Haberler, fetih coşkusundan duyulan rahatsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Yunan basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına manşetten yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da fetih suresinin okunacağını duyuruması Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

Kathimerini gazetesi, Başkan Erdoğan'ın "fethin yıl dönümünde Ayasofya'da fetih suresi okunacak" sözlerini manşete taşıdı.

Haberde, "Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesine ilişkin senaryoların güçlendiği" yorumu da yapıldı.

Bizans'ın 1453'te aldığı tarihi yenilgiyi unutamayan Yunan basını, "Türklerden eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma!" başlığını atacak kadar ileri gitti.

Bazı gazetelerde, "Helenizm'e karşı büyük bir meydan okuma" yorumuna yer verdi.

Iefimerida gazetesi, "Erdoğan, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da Kur'an okunacağını söyledi." diye yazdı.

Ta nea gazetesi ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca İstanbul'un fethiyle ilgili büyük bir organizasyona imza atılacağına dikkat çekti.