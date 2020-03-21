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21.03.2020

Fener'de korona şoku! Resmi açıklama yapıldı: Belirtilere rastlandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı. Şüphelenilen isimler detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildi.

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