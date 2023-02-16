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Felaketin 11. gününde Adıyaman

A Haber
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Giriş: 16.02.2023 09:20
Birlik ve beraberlik ruhuyla asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Adıyaman'da 22 bin bina incelendi, 5 bini acil yıkılacak listesinde. Son durumu A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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