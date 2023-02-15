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Felaketin 10. gününde Osmaniye! A Haber havadan görüntüledi

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 10:59
Depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. 24 bin 959 bina kontrol edildi, 17 noktaya çadır kent kuruldu. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer Osmaniye'de son durumu aktardı.
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