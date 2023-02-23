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Felaket sonrası Hatay'da son durum

A Haber
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Giriş: 23.02.2023 14:12
Hatay'da Kardeşler Mahallesi'nde dağdan kopan dev kayalar yolu kapattı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır Hatay'dan izlenimlerini aktardı.
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