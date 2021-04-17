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Felaket senaryosu! Mutasyonlu koronavirüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? Bilim insanları yanıtladı

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Giriş: 17.04.2021 13:23
Güncelleme:17.04.2021 13:49
Dünyada yeni tip corona virüs ölümlerinin sayısı 3 milyonu aşarken, pandemiye karşı en güçlü silah olarak aşılar görülüyor. Tarihin en büyük aşılama kampanyasında şimdiye kadar Türkiye de dahil olmak üzere 155 ülkede 869 milyon doz aşı uygulandı. Ancak, küresel olarak aşılama hızı hala beklenenin çok gerisinde... Bilim dünyası ise corona virüs salgınında felaket senaryosunu tartışıyor: Aşıların ve bağışıklık sisteminin etkili olamayacağı bir mutasyon ortaya çıkarsa ne yapılacak? Bilim insanları yanıtladı...
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