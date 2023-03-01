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Fay kırığı yollara zarar verdi! Tahıl deposu 15 metre sürüklendi

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 12:48
Son dakika haberleri… Fay kırığı Hatay'daki yollara zarar verdi, bir tahıl deposunu 15 metre sürükledi. Depremler sonrası oluşan yarıklar yollara hasar verdi. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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